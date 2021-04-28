Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге на Петроградской стороне горит доходный дом Урвича постройки начала XX века, огнеборцы присвоили пожару второй ранг сложности из-за угрозы распространения огня. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В Петербурге горит доходный дом Урвича (цитата группы «ДТП и ЧП в СПб», Алексей Ч.) Vk.com/spb_today

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12:03 мск 28 апреля. На Большом проспекте, 57, Петроградской стороны горит историческое жилое здание.

«Из-за угрозы распространения огня в 12:15 пожару присвоен ранг 1БИС. В 12:24 ранг пожара повышен до №2», — рассказали в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС шесть единиц техники и 30 человек личного состава.

Отметим, горит доходный дом Б.О. Урвича, построенный в стиле модерн по проекту архитектора Иосифа Долгинова в 1913 году. В 2001 году дом включён в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».