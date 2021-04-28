Тбилиси, , 12:37 — REGNUM Ингурскую гидроэлектростанцию после завершения ремонта 28 апреля подключили к энергосети Грузии. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», рассказала журналистам министр экономики страны Натия Турнава.

Глава ведомства сообщила, что подобные восстановительные работы на ГЭС не производились в течение последних 15 лет. После ремонта водоотводного тоннеля потери воды должны сократиться, что даст дополнительно примерно 90 млн кВт⋅ч в год.

«Большое спасибо каждому сотруднику Ингури ГЭС и каждому рабочему, который работал над восстановлением Ингури ГЭС. Эти работы выполняла грузинская компания, хотя были задействованы и иностранные инженеры и специалисты», — сказала Турнава.

Напомним, Ингурская ГЭС является крупнейшей на Кавказе. Вырабатываемая ей электроэнергия распределяется в соотношении 40% на 60% между Абхазией и Грузией. Гидроэлектростанцию закрыли на ремонт 20 января.

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