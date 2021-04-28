Москва, , 12:29 — REGNUM Существенное повышение штрафа за управление автомобилем в нетрезвом виде станет аналогом конфискации транспортного средства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Считаю, повышение штрафа абсолютно оправдано. Для большинства нарушителей это будет существенным ударом по их доходам, а для некоторых такой штраф станет равнозначен стоимости автомобиля. Можно сказать это аналог конфискации источника повышенной опасности», — заявил Миронов.

Он подчеркнул, что при этом правоохранительные органы должны усилить борьбу с коррупцией среди сотрудников ГИБДД и врачей, которые проводят освидетельствование водителей. Для этого необходимо шире внедрять системы объективного контроля.

Госдума намерена оперативно обсудить законопроект, согласно которому максимальный штраф за повторное пьяное вождение повысится с 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Также суд сможет назначить наказание в виде лишения свободы не на два года, а на три.