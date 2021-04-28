Новороссийск, Краснодарский край, , 12:28 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировано в акватории Чёрного моря в районе Анапы и Новороссийска Краснодарского края рано утром 28 апреля. Об этом сообщила Единая геофизическая служба Российской академии наук.

Толчки были зафиксированы около 04:43, эпицентр землетрясения находился в Чёрном море на расстоянии 41 км от Новороссийска и 37 км от Анапы.

По информации ГУ МЧС, жалоб от населения не поступало, толчки на поверхности не ощущались, сообщил «Интерфакс».