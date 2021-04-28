Москва, , 12:28 — REGNUM Официальному Киеву не стоит рассчитывать на военную помощь от Вашингтона. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«На военную помощь Соединённых Штатов рассчитывать бессмысленно. Это было известно всем и всегда», — подчеркнул в беседе с РИА Новости российский министр.

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«Если кто-то питал иллюзии, что такая помощь придёт — ну, грош цена таким советчикам в любом правительстве, включая правительство господина Зеленского», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США могут увеличить размер военной помощи Украине до $300 млн в год. Соответствующий законопроект о партнёрстве с Украиной в сфере безопасности, по его словам, был единодушно одобрен комитетом по иностранным делам Сената США.

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Позднее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия обратился к Конгрессу США с просьбой о дальнейшей поддержке Украины в связи с «наращиванием российских войск вдоль украинских границ».

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