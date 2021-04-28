Москва, 28 апреля 2021, 12:28 — REGNUM Официальному Киеву не стоит рассчитывать на военную помощь от Вашингтона. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США могут увеличить размер военной помощи Украине до $300 млн в год. Соответствующий законопроект о партнёрстве с Украиной в сфере безопасности, по его словам, был единодушно одобрен комитетом по иностранным делам Сената США.
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Позднее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия обратился к Конгрессу США с просьбой о дальнейшей поддержке Украины в связи с «наращиванием российских войск вдоль украинских границ».
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