Киев, , 12:31 — REGNUM С 1 мая в Киеве будет возобновлена работа общественного транспорта, а также отменены некоторые другие карантинные ограничения. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко 28 апреля во время брифинга.

«Сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в столице», — сказал он.

Кличко выразил надежду, что государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о выводе Киева из красной зоны «адаптивного» карантина.

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Он также рассказал, что помимо транспорта в Киеве заработают учреждения торговли, рестораны и спортзалы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кличко заявил, что существует большая вероятность ослабления карантина в Киеве.

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