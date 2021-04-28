Киев, 28 апреля 2021, 12:31 — REGNUM С 1 мая в Киеве будет возобновлена работа общественного транспорта, а также отменены некоторые другие карантинные ограничения. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко 28 апреля во время брифинга.
Кличко выразил надежду, что государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о выводе Киева из красной зоны «адаптивного» карантина.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»
Он также рассказал, что помимо транспорта в Киеве заработают учреждения торговли, рестораны и спортзалы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кличко заявил, что существует большая вероятность ослабления карантина в Киеве.
Читайте ранее в этом сюжете: Киев могут вывести из «красной зоны» после месяца жёсткого локдауна