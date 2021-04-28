Москва, , 12:27 — REGNUM Встреча посла Латвии Мариса Риекстиньша в МИД России прошла в профессиональном ключе. Об этом глава дипломатического ведомства заявил 28 апреля после посещения российского МИД, сообщает ТАСС.

«Я могу только сказать, что беседа была профессиональной», — сказал дипломат. Он сказал, что выслушал представителей российского МИД и дал свои комментарии.

Вместе с тем Риекстиньш не ответил на вопрос, объявил ли МИД России ответные меры на высылку российских дипломатов из Латвии, Литвы и Эстонии.

Напомним, 27 апреля в министерстве иностранных дел России сообщили о вызове послов Латвии, Литвы и Эстонии.

Ранее, 23 апреля власти этих стран заявили о высылке российских дипломатов, обвинив их в «деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом».

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