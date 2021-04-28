Москва, , 12:34 — REGNUM Российский Следственный комитет направил в Генпрокуратуру уголовное дело против бывших заместителей начальника следственного департамента МВД РФ Александра Краковского и Александра Бирюкова, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает 28 апреля источник, близкий к следствию.

По версии следствия, Краковский, Бирюков и следователь по особо важным делам МВД Александр Брянцев посодействовали в смягчении меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну, которого обвиняли в мошенничестве на 3,75 млрд рублей.

Генпрокуратура может передать дело в суд уже после майских праздников. Предположительно, рассматривать его будет Тверской суд Москвы, сообщил источник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля 2020 года дело против генералов МВД возбудил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, их задержали на следующий день, а 3 апреля арестовали. Краковского и Бирюкова уволили из МВД по отрицательным мотивам, свою вину они не признали.

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