Кострома, 28 апреля 2021, 13:35 — REGNUM В Костроме из-за увеличения сброса воды с Рыбинскоого гидроузла начал подниматься уровень воды в реке Волге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Центре гражданской защиты Костромы.
За последние двое суток уровень воды поднялся на 34 сантиметра. Это произошло вследствие того, что с 27 апреля Рыбинская ГЭС нарастила объёмы спуска вод в 5 раз — с 700 до 3800 кубометров в секунду.
Специалисты утверждают, что до критичных отметок ещё далеко. Чтобы говорить об угрозе подтопления в Костроме, уровень воды в Волге должен подняться ещё минимум на 2 метра.
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