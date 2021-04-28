Кострома, 28 апреля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Костроме из-за увеличения сброса воды с Рыбинскоого гидроузла начал подниматься уровень воды в реке Волге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Центре гражданской защиты Костромы.

Http://www.gradkostroma.ru Волжская набережная в Костроме

За последние двое суток уровень воды поднялся на 34 сантиметра. Это произошло вследствие того, что с 27 апреля Рыбинская ГЭС нарастила объёмы спуска вод в 5 раз — с 700 до 3800 кубометров в секунду.

«Мероприятия по спуску воды с Рыбинского водохранилища проходят каждый год. В этом году объёмы спуска увеличились из-за того что зима была очень снежной, водохранилище резко заполнилось из-за осадков в середине месяца. В настоящее время уровень воды в Волге поднялся на 34 сантиметра за двое суток. Мы будем следить за ситуацией и мониторить паводковую обстановку на территории города», — пояснила начальник курсов гражданской защиты, специалист по связям с общественностью ЦГЗ по городу Костроме Анна Бабкина.

Специалисты утверждают, что до критичных отметок ещё далеко. Чтобы говорить об угрозе подтопления в Костроме, уровень воды в Волге должен подняться ещё минимум на 2 метра.