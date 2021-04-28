Москва, , 12:26 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян может провести бой против новозеландца Дэна Хукера в июне в рамках турнира UFC. Об этом 28 апреля сообщает ТАСС.

«Менеджеры говорят, что возможно будет такой бой. В приоритете у меня Хукер», — сказал Царукян.

В активе Царукяна 16 побед и два поражения в смешанных единоборствах. На счету Хукера 20 побед и десять поражений.