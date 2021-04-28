Ростов-на-Дону, , 12:25 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки прививку от COVID-19 получили пять тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 апреля.

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В настоящее время участие в прививочной кампании приняли 300 050 жителей Ростовской области (+ 5 201 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 160 347 человек (+ 6 201 сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области планируется привить более 2 млн человек — 60% взрослого населения.

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