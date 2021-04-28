Сеул, , 12:34 — REGNUM Криптовалюты в Южной Корее не являются финансовыми активами и инвесторы не имеют права на защиту со стороны государства в соответствии с законом о содействии рынку капитала. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исполняющего обязанности премьер-министра Южной Кореи, министра стратегии и финансов страны Хон Нам Ги.

Данное заявление он сделал 27 апреля в ходе пресс-конференции.

Министр отметил, что криптовалютам необходимо придать статус инвестиционного актива, который должен облагаться налогом. Он напомнил о том, что в январе 2022 года правительство намерено ввести 20-процентный налог на прибыль от операций с виртуальными активами.

По его словам, посредством положений о транзакциях власти страны сделали возможной более прозрачную торговлю. Он также подчеркнул, что резкие колебания цен на криптовалюты представляют определённую опасность для инвесторов.