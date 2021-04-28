Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано десять случаев смерти среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 апреля.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались пять женщин в возрасте от 70 до 85 лет и пятеро мужчин в возрасте от 43 до 104 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

Общее число жертв COVID-19 в Ростовской области достигло 4 027 человек.

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