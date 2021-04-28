Москва, , 12:22 — REGNUM В первом квартале 2021 года в России юридические лица приобрели на 9% больше легковых автомобилей, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За отчётный период корпоративные клиенты в РФ купили 55 тыс. новых легковых машин. При этом на долю юрлиц в первом квартале текущего года пришлось 16% от общего числа купленных в стране автомобилей. Год назад данный показатель составлял 13,5%.

С января по март нынешнего года корпоративные клиенты чаще всего покупали автомобили Lada. За прошлый квартал было продано 12 тыс. машин данной марки. Также у корпоративных клиентов пользовались спросом автомобили компаний Toyota (4,9 тыс. ед.), Renault (4,4 тыс. ед.), KIA (4,3 тыс. ед.) и Volkswagen (4,1 тыс. ед.).

Напомним, в марте 2021 года продажи подержанных легковых машин в России увеличились на 10,4%, до 476 тыс. экземпляров.

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