Москва, 28 апреля 2021, 12:19 — REGNUM Власти Российской Федерации готовы обсуждать с руководством Украины нормализацию двусторонних отношений, но не урегулирование в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
При этом, подчеркнул министр, тему урегулирования в Донбассе необходимо обсуждать не с Москвой, а с Луганском и Донецком. Об этом прямо записано в минских договоренностях.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться для переговоров на территории Донбасса. В свою очередь глава Российского государства заявил о готовности принять своего украинского коллегу в Москве в любое время «для обсуждения двусторонних отношений».
Позднее в интервью газете Financial Times украинский лидер заявил, что готов к встрече с президентом РФ, причем место проведения таких переговоров не имеет значения. Главное, по его словам, содержание встречи.
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