Будапешт, , 12:21 — REGNUM Права и интересы венгров, живущих в украинском Закарпатье, являются ключевыми в двусторонних отношениях между Венгрией и Украиной. Об этом заявил начальник генштаба вооружённых сил Венгрии Ференц Киром 27 апреля в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

«Венгрия ясно даёт понять Украине, что обеспечение благосостояния пребывания венгерской общины в Закарпатье, поддержание её языка и культуры, а также улучшение её жизни являются ключевыми вопросами в двусторонней системе», — сказал он.

Чиновник добавил, что отстаивание интересов соотечественников за рубежом является «священным долгом» венгерского государства.

«Мы не позволим себе отойти от этого ни на йоту», — подытожил Киром.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал венгров со всего мора, включая Закарпатье, приехать в страну и вакцинироваться от COVID-19.

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