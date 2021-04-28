Будапешт, 28 апреля 2021, 12:21 — REGNUM Права и интересы венгров, живущих в украинском Закарпатье, являются ключевыми в двусторонних отношениях между Венгрией и Украиной. Об этом заявил начальник генштаба вооружённых сил Венгрии Ференц Киром 27 апреля в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.
Чиновник добавил, что отстаивание интересов соотечественников за рубежом является «священным долгом» венгерского государства.
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал венгров со всего мора, включая Закарпатье, приехать в страну и вакцинироваться от COVID-19.
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