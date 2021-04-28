Ростов-на-Дону, , 12:18 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 228 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 апреля. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 48 муниципальных образований Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (71) и Каменске-Шахтинском. В остальных территориях подтверждено от одного до семи случаев заражения коронавирусом. Около 30% заразившихся — люди старше 66 лет, на детский возраст приходится 7,9% новых случаев.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 87 502 жителя Ростовской области.

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