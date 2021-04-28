Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:19 — REGNUM Корпорация развития Среднего Урала требует через суд от Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина (Нижний Тагил) 1,4 млрд рублей. Соответствующая информация размещена в картотеке Свердловского арбитражного суда.

Принадлежащая свердловским властям корпорация пытается вернуть с медучреждения долг: деньги были выделены в 2013 году на строительство организации, также по ним набежали проценты. Строительство госпиталя обошлось в 5 млрд рублей, 3 из них вложил уже покойный меценат Владислав Тетюхин.

В пресс-службе госпиталя заявили журналистам, что требование корпорации выглядит как решение, «направленное на уничтожение успешно функционирующего социально-значимого масштабного проекта».

Как сообщало ИА REGNUM, после смерти Тетюхина губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев давал обещание сберечь его наследие, включая госпиталь.

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