Пермь, , 12:16 — REGNUM В Пермском крае выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом, как и днем ранее, сообщает 28 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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На лечении в больницах находятся 16 человек, а остальные 86 пребывают дома под наблюдением врачей. Среди выявленных за последние сутки носителей коронавируса семеро детей.

С конца марта 2020 года в Прикамье зарегистрировано 54 244 заражения коронавирусом. Выздоровели 49 038 пермяков. На сегодняшний день в стационарах курс лечения проходят 647 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 48 подключены к аппаратам ИВЛ.

По причине заболевания умерли 2156 пермяков. За последние сутки зафиксировано десять смертей.