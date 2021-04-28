Москва, , 12:16 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин надеется на расширение программы правительства РФ по помощи десяти регионов.

«Мы надеемся на продолжение работы по этому направлению, может быть у нас будет не десять территорий, а будет их больше — которые требуют поддержки, и возможно, еще раз говорю, взять и системно поступить таким образом, чтобы у нас регионы, где-то забытые и находящиеся в тяжелом положении, увидели, что они нужны, что о них заботятся и делают все, чтобы они развивались», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

В рамках подготовки отчета правительства РФ проходят встречи премьер-министра и руководителей фракций Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в рамках бюджетного процесса в конце 2019 года приняла закон о поддержке десяти наиболее отстающих в сфере бюджетной обеспеченности регионов: Тувы, Псковской и Курганской областей, Республики Алтай и Алтайского края, Адыгеи, Карелии, Марий Эл, Чувашии и Калмыкии. Для этих регионов были созданы отдельные программы социально-экономического развития.

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