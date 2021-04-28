Симферополь, , 12:15 — REGNUM Прямое авиасообщение между Республикой Крым и Курганом возобновлено после четырёхлетнего перерыва, об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Симферополь».

28 апреля из международного аэропорта Симферополь в Курган отправлен первый с 2017 года прямой авиарейс. Регулярное авиасообщение между Крымом и Курганской областью возобновила авиакомпания S7 Airlines, действовать оно будет до 29 сентября. Рейсы будут обслуживаться самолетами Airbus A319. Полёты будут осуществляться по средам и воскресеньям, время в пути — четыре часа.

Также впервые с 2019 года возобновится прямое авиасообщение между Симферополем и Липецком. Рейсы будут выполнять по понедельникам и четвергам с 3 мая по 30 сентября.