Москва, , 12:15 — REGNUM В существование внеземных цивилизаций верят 39% жителей России. Не верят 53% респондентов, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Уверены, что инопланетяне уже посещали планету Земля и контактировали с людьми, 18% опрошенных. 9% заявили, что посещали, но не контактировали. Отвергают версию о посещении Земли инопланетянами 6%.

Верят, что в ближайшие 50 лет состоится контакт внеземных цивилизаций с людьми; 18% граждан РФ. 12% относятся к этому скептически. По мнению 13%, если инопланетяне прилетят, они принесут пользу, по мнению 4% — вред.

Опрос проведен 2−4 апреля 2021 года в 53 субъекта РФ среди 1500 граждан. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день открытия в космосе позволяют сделать вывод, что во Вселенной есть места, благоприятные для появления форм жизни.

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