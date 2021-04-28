Ульяновск, , 12:13 — REGNUM В Ульяновской области победил коронавирус ещё 81 пациент, при этом зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

По данным на 28 апреля, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 53 239 случаев заражения SARS-CoV-2, из них за последние сутки — 83.

Вылечились 50 454 человека, доля выздоровевших составила 94,8%. В том числе за последние сутки выписан 81 пациент. В настоящее время от COVID-19 лечатся 1625 человека.

Также в Ульяновской области умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом. Всего скончались 1160 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса режим ограничительных санитарно-эпидемических мер продлен до 31 мая. В настоящее время в регионе прививку от COVID-19 сделала свыше 92,6 тыс. жителей, в том числе двумя компонентами — более 55,8 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области завершили вакцинацию от коронавируса 55 тыс. жителей