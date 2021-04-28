Ставрополь, , 12:13 — REGNUM В Ставропольском крае постепенно сворачиваются койко-места, созданные для лечения пациентов с COVID-19. В настоящее время осталось всего 1,8 тыс. коек, из которых остаются свободными около 25%. Об этом 27 апреля сообщил в ходе прямой линии с жителями края губернатор Владимир Владимиров.

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По его словам, уже переведены в штатный режим 2300 коек в медучреждениях региона. Освободившиеся места начали использовать для профилактических осмотров и диспансеризации, а часть — для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, в начале марта 2021 года коечный фонд для лечения ковидных пациентов на Ставрополье уже сокращали. Тогда вместо 4209 мест оставили под ковидные — 3007 коек.