Москва, , 12:13 — REGNUM За прошедшие сутки в России число подтверждённых новых случаев заражения коронавирусом в России составило 7 848. Об этом 28 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Отмечается, что случаи заражения зафиксированы во всех 85 регионах страны. Этот показатель стал самым низким с 26 сентября 2020 года. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.

Так, за последние сутки в России от последствий коронавируса скончались 387 пациентов. В общей сложности количество летальных случаев достигло 109 367.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 8 420 человек. Таким образом справиться с болезнью смогли уже 4 411 098 человек.

За весь период пандемии носителями SARS-CoV-2 в России стали 4 787 273 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 27 апреля, за сутки в России было выявлено 8 053 случая COVID-19 в 83 регионах.