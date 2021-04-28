Челябинск, , 12:12 — REGNUM В Челябинске полиция требует от активистов компенсацию за работу силовиков в выходной день. Скан документа разместила у себя в Facebook активистка Валентина Волкова.

Речь идёт об акциях 23 и 31 января. Согласно представленному ею документу, озаглавленному как «Исковое заявление о возмещении ущерба», истцом является ГУ МВД России по Челябинской области. А в качестве ответчиков выступают пятеро активистов. С них солидарно требуют 2 155 191,77 рублей. С помощью этих денег якобы планируется возместить затраты на выплату сотрудникам правопорядка компенсации за работу в выходные дни.

В самой полиции журналистам пока не прокомментировали эту информацию. Между тем отметим, что иск зарегистрирован в Центральном ряйсуде Челябинска. Дело за номером М-2517/2021 рассматривает судья Лариса Шваб. 26 апреля судья решила оставить иск без движения.