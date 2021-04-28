Рига, , 12:12 — REGNUM июля 2021 года в Латвии вступает в силу запрет на одноразовые пластиковые изделия. Об этом сообщило издание Diena, отметив, что на практике это означает, что, например, предприятия общепита не смогут больше предлагать одноразовые пластиковые тарелки и стаканчики. Законопроект предусматривает, что в Латвии нельзя выпускать на рынок такие одноразовые пластиковые товары, как ватные палочки, столовые приборы (вилки, ножи, ложки), тарелки, соломинки для напитков, палочки для воздушных шариков и другое. Также планируется запретить изготовленные из пенополистирола емкости для продуктов питания. При этом запрет не будет распространяться на товары из пластика медицинского назначения.

Опрошенные представители общепита и организаторы фестивалей сообщили, что полностью поддерживают новые требования и готовы к их введению. По их словам, они были заранее предупреждены о запрете и смогли подготовиться.

Так, Андрей Шикорс, представитель общества «Alus braliba», которое до пандемии проводило в Верманском саду ежегодный пивной фестиваль, говорит, что у посетителей фестиваля и ранее была возможность приобрести стеклянные дегустационные бокалы. Также может быть введен депозит бокалов — за них будет взиматься дополнительная плата, которую можно будет вернуть, сдав бокал назад торговцу.