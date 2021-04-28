Барнаул, , 12:10 — REGNUM В Барнауле износ парка автобусов большой вместимости доходит до 80%. Этот вопрос был поднят на Совете Общественной палаты Алтайского края ещё в конце декабря 2020 г. Тогда губернатор региона Виктор Томенко подчеркнул, что это сложный финансово затратный вопрос и власти над ним работают, в частности в рамках государственно-частного партнерства.

В частности глава края предлагал создать совместную рабочую группу с министерством транспорта Алтайского края и более детально проработать данный вопрос. Каких-то особых подвижек в этом вопросе пока не произошло, передает корреспондент ИА REGNUM.

Известно лишь, что в столицу Алтайского края ожидается прибытие десяти модернизированных трамваях Tatra T3. Это поддержанная техника — дар мэра Москвы Сергея Собянина.

Напомним, несмотря на то, что износ трамвайно-троллейбусного парка в Барнауле составляет 97%, руководство «Горэлектротранса» ранее утверждало, что предприятию не нужны списанные трамваи из Москвы, поскольку приобретать и везти их в Барнаул экономически не выгодно. Они ссылались на опыт своих коллег из Новосибирской области, которые получили 20 трамваев из столицы и сразу поставили их на капитальный ремонт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля по итогам встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов известил о предложении десятикратно увеличить финансирование программы по обновлению общественного городского транспорта.

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