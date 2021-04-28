Москва, 28 апреля 2021, 12:10 — REGNUM Решения, выработанные в 2020 году депутатами фракции «Единая Россия», помогли пережить самую острую часть пандемии, заявил 28 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией в Госдуме.
Глава правительства поблагодарил за выработку «взвешенных, продуманных инициатив», в том числе «в самых сложных ситуациях».
«Когда это было в прошлом году, в острой фазе распространения коронавирусной инфекции, вы в этот непростой период взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить самую острую часть пандемии, справиться с очень большим объёмом задач», — сказал Мишустин.
Встреча проходит в преддверии отчёта правительства РФ перед Государственной думой.