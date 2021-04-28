Москва, 28 апреля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Формата «Большой восьмёрки» с участием России больше не будет, присоединяться к формату G7 Москва не намерена. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в опубликованном 28 апреля интервью РИА Новости.

Whitehouse.gov G7

Сергей Лавров «Мы многократно говорили, что мы туда больше не пойдем никогда. Этой «восьмёрки» уже не будет, это — вчерашний день».

Министр добавил, что участники формата заявляют о нежелании снова приглашать туда Россию только «для пропагандирования своего решающего слова».

Как сообщало ИА REGNUM, «Большая восьмёрка» существовала в 1998—2014 годах, но участие России в этом формате прекратилось в связи с событиями в Крыму. Воссоединение с Крымом Запад счёл вмешательством в дела Украины, за этим последовали санкции против РФ.