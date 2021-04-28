Уфа, 28 апреля 2021, 12:14 — REGNUM Обессиленный медвежонок пришел к людям в село Башкирии. Об этом 28 апреля сообщает ИА «Башинформ».
Сообщается, что при этом хищник не подпускал людей к себе, отбивался и рычал. Жители села Кананикольское Зилаирского района поймали медвежонка.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе животного.
Жители предположили, что медведицу убили браконьеры, поэтому медвежонок остался один.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на рабочего напал медведь.