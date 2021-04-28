Уфа, , 12:14 — REGNUM Обессиленный медвежонок пришел к людям в село Башкирии. Об этом 28 апреля сообщает ИА «Башинформ».

Сообщается, что при этом хищник не подпускал людей к себе, отбивался и рычал. Жители села Кананикольское Зилаирского района поймали медвежонка.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе животного.

Жители предположили, что медведицу убили браконьеры, поэтому медвежонок остался один.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ﻿в Башкирии на рабочего напал медведь.