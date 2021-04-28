Таллин, , 12:09 — REGNUM Проживающий в Эстонии российский предприниматель Юрий Петров увлекается спортивной стрельбой, это увлечение привело к громкому скандалу, в котором оказались замешаны местные Силы обороны и ополчение. Об этом сообщил Postimees со сcылкой на расследование журналистов передачи Kuuuurija телеканала Kanal 2.

Петров обратил внимание, что для тренировок в стрельбе и на соревнованиях членам Эстонской ассоциацией практической стрельбы (EPLU) предлагаются боевые патроны, обладающие повышенной пробиваемостью и используемые в армии. Он высказал предположение, что речь идет о незаконном использовании. В ассоциации отвергли предположения Петрова, начался конфликт, к которому подключились местные СМИ.

По результатам расследования журналистов стало понятно, что к стрелкам-любителям незаконно попадают боеприпасы Сил обороны Эстонии и добровольной военизированной организации «Кайтселийт». Принадлежность патронов, купленных Петровым на турнирах по практической стрельбе, военным организациям страны официально подтверждена. Более того, сообщается, что такие боеприпасы находятся в боевом резерве Сил обороны Эстонии и ополчения.