Ташкент, , 12:07 — REGNUM В Узбекистане расширили категорию лиц, которым разрешается обращаться в Конституционный суд. Закон «О Конституционном суде Республики Узбекистан» в новой редакции 28 апреля опубликовало агентство «УзА».

В Конституционный суд разрешили обращаться заместителю уполномоченного по правам человека, руководству национального центра по правам человека и уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей.

Кроме того, с жалобой на неконституционность законов также могут обращаться граждане и юридические лица. При этом физические лица смогут обратиться в Конституционный суд, если все другие средства судебной защиты исчерпаны.

Согласно закону, число судей Конституционного суда увеличено до девяти, включая председателя и его заместителя.

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