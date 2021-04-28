Пермь, , 12:06 — REGNUM Советник губернатора Пермского края и учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев прогнозирует новую вспышку COVID-19 в ближайшие два месяца или к осени 2021 года. Об этом сообщает портал properm.ru.

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Жебелев считает, что мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, которые предложены федеральным Роспотребнадзором, может оказаться недостаточно, вследствие чего может начаться рост заболеваемости.

Внештатный советник губернатора призвал пермяков вакцинироваться, отметив, что следующая вспышка COVID-19 будет серьезнее, чем фиксировалось ранее. «Есть высокая вероятность, что нас ждёт очередная вспышка заболеваемости коронавирусом, как в октябре-ноябре 2020 года или даже хуже. Мы видим, что в целом пока всё происходит всегда одинаково: сначала вспышки в мире, потом в Европе, затем в Москве и у нас. В мире, в Европе уже были новые вспышки, в Москве, по последним цифрам, начинается. Рано или поздно это придёт к нам», — сказал он, сообщает издание «Новый компаньон».

Добавим, регион получил в общей сложности 184 692 дозы вакцины от коронавирусной инфекции. Прививку сделали 167 704 пермяка, из них 98 235 человек прошли полный курс вакцинации.