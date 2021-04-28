Джакарта, , 12:06 — REGNUM Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева подчеркнула, что вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом, сообщает Antara.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

«Спутник V» оказался безопасным и эффективным. Вакцина зарегистрирована в 52 странах мира, и пока нет никаких сомнений в эффективности и безопасности этой вакцины», — заявила Людмила Воробьева на пресс-конференции в Джакарте.

По словам посла, вакцина имеет 97-процентную эффективность в борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в Индонезии выразила соболезнования в связи с гибелью подводной лодки Nanggala-402.

Подробнее в материале: Посол РФ в Индонезии выразила соболезнования в связи с гибелью подлодки