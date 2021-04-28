Краснодар, , 12:05 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 102 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 28 апреля. Накануне, 27 апреля, сообщалось о 101 случае заражения.

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Новых носителей выявили в 23 муниципалитетах. Больше всего — в Краснодаре, где подтверждено 30 случаев заражения, в Лабинском районе — десять случаев, и в Сочи — девять новых носителей коронавируса.

С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 45 285 человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 797,9. Выздоровели 39 855 пациентов, скончались в общей сложности 2 647 ковид-пациентов.

В коронавирусных стационарах региона остаются1311 жителей, 69 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое — на ЭКМО.