Ставрополь, , 12:05 — REGNUM На Ставрополья не будут устанавливать ограничения на период празднования православного праздника Пасха. Не планируется менять режим богослужений или ограничивать верующих в посещении храмов и кладбищ. Об этом заявил губернатор края Владимир Владимиров по итогам координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

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«Приняли решение, что режим проведения праздничных богослужений, посещения кладбищ в эти дни меняться не будет. Вместе с тем порядок проведения мероприятий должен быть тщательно отработан с Роспотребнадзором», — написал губернатор 28 апреля на своей странице в Instagram.

Он также отметил, что власти муниципалитетов должны обеспечить строгое соблюдение всех мер эпидбезопасности во время проводимых мероприятий.