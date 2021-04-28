Кишинёв, , 12:04 — REGNUM Всемирный банк одобрил выделение Молдавии кредита в размере €24,8 млн на закупку вакцин от COVID-19. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба молдавского подразделения банка.

«Банк будет поддерживать закупку вакцин из различных источников, включая прямые закупки у производителей, закупку избыточных запасов вакцин через платформу COVAX и у других государств», — говорится в сообщении Всемирного банка.

Сообщается, что на выделенные деньги можно будет купить только те вакцины, которые признаны эффективными Всемирным банком.

Напомним, в Молдавии вакцинация идёт препаратами Pfizer и AstraZeneca. Также в страну поступили вакцины «Спутник V» из России и Sydnopharm из Китая. Эти препараты ещё не начали применять.

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