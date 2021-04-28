Вашингтон, , 12:02 — REGNUM В России уже началась третья волна коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на данные неофициальной правительственной статистики и два осведомлённых источника 28 апреля сообщил Bloomberg.

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По словам собеседников, российских граждан успокоили оптимистичные заявления властей страны о взятии пандемии под контроль, они перестали бояться заболеть COVID-19 и не стремится вакцинироваться, как следствие, уровень вакцинации в стране снизился.

Усредненный показатель заболеваемости в Москве за последнюю неделю достиг самого высокого уровня с января 2021 года, и новые случаи заболевания прибавляются быстрее, чем в Великобритании, где население в пять раз больше, чем в российской столице. По всей России суточная заболеваемость держится на уровне 9 тыс. случаев.

«Россия публично демонстрирует уверенность в том, что справится с пандемией после того, как президент Владимир Путин отверг второй локдаун в пользу экономики», — говорится в материале.

При этом, отмечает Bloomberg, власти России отказываются вводить новые внутренние ограничения, хотя недавно они запретили поездки в некоторые зарубежные популярные места отдыха, включая Турцию, чтобы снизить риски от импортных штаммов, а также ввели нерабочие дни с 1 по 10 мая.

Издание, ссылаясь на российских экспертов, отмечает, что около двух третей жителей России по разным причинам не хотят вакцинироваться. Кроме того, чтобы стимулировать вакцинацию, прививочные пункты открываются в крупных торговых центрах, а пожилым людям предлагают подарочные карты на 1 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что новый рост случаев заражения коронавирусом в России можно избежать, если каждый житель страны проверится на наличие антител к SARS-CoV-2 и при их отсутствии привьётся от заболевания COVID-19.

Кроме того, по его словам, граждане должны не прекращать соблюдать санитарные требования. Врач также посоветовал воздерживаться от путешествий и участия в массовых мероприятиях, невзирая на показатели организма. Он отметил, что даже у переболевших и привитых есть риск заразиться и быть разносчиком коронавируса.