Москва, , 12:02 — REGNUM Слова главы внешней разведки Великобритании (MI-6) Ричарда Мура, назвавшего Россия «угасающей державой», — это врожденное высокомерие. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Да, мы видим, как они продолжают антироссийскую линию, — сказал Лавров в интервью РИА Новости. — Это врожденное высокомерие и врожденная убежденность, что ты правишь миром по-прежнему».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мур заявил, что «Россия — объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава, она переживает чрезвычайно сложный период». При этом глава МI-6 подчеркнул, что Россия для Запада представляет одну из наиболее насущных проблем.

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