28 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что нельзя гарантировать, что Россия вновь не усилит свои позиции на границе с Украиной, призвав украинских военных быть готовыми...

Мирослава Романенко, , 12:45 — REGNUM 27 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя гарантировать, что Россия снова не усилит свои позиции на границе с Украиной. Москва, по его словам, «не первый год прибегает к давлению», и Киев якобы «воспринимает это спокойно». Также Зеленский добавил: «Мы постоянно должны быть готовы».

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Данную новость в социальной сети Facebook обсудили читатели депутата украинского парламента Вадима Рабиновича, а также читатели телеграм-каналов «Инсайдер UA» и «Украина сейчас». Многие напомнили Зеленскому о его обещаниях завершить войну и ввести контрактную армию. Иные предложили отправить к украинским границам радикалов-«активистов». Были и те, кто воспринял заявление Зеленского как очередную дежурную фразу из арсенала антироссийской пропаганды.

«Ждём очередное покращення. На что они там обещали цены поднять с первых чисел мая? И как раз в порыве патриотизма никто не заметит, что всех автоматически переведут на годовой контракт по газу с фиксированной ценой… Да и по поводу «Запад нам поможет»…Они уже не знают, как от нас отвязаться. Они прекрасно понимают, что с тем количеством атомных электростанций, которые находятся у нас на территории, при не очень хорошем стечении обстоятельств от Запада ничего не останется», — пишет Виктория Г.

«Так ещё картошку на огородах не посадили…» — с иронией отметила Нина Н.

«Не унимается… значит всё-таки получил приказ от хозяина», — добавил в свою очередь Иван Л.

«Так сам позвал Путина на Донбасс, а он без Шойгу не поедет, а тот в свою очередь без псковских десантников. А там кто его знает, могут и в Киев по приглашению приехать», — иронизирует Виктор О.

«Опять Путин нападэ», — добавила Майя Р.

«Ну фсё, шота будет… Куда бы не поехало, шось погане траплялося (что-то плохое случалось — М. Р.)… То Нотр-Дам [де Пари] (пожар в соборе Парижской Богоматери (2019) — М. Р.), то в Омане кто-то умер, то… И всё после того, как… Прям ходячая катастрофа, хотя чего же прям, так оно и есть», — шутит Ingvar1971.

«Идиотизм…окопы-то зачем? Ну ладно бы схроны рыли, как обычно бандеровцы делали», — с сарказмом добавил Александр.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Ну мог бы заодно и свою квартирку в Крыму проведать, а то чё только деньги границу пересекают», — отметил AVM-4 AVM-4.

«Так президент говорил, что при нем война закончится, или нет?» — задал вопрос Иван Анатольевич Б.

«Говорит человек, который обещал контрактную службу вместо срочной», — добавил Vadym L.

«Так Крым — это военная база России, войска и не уйдут!» — отметила Marina G.

«А сделать просто контрактную армию, как у цивилизованных стран, обещал же… Что, будет делать наоборот? Забирать вообще всех и продолжать убивать экономику? Давно были бы уже с нормальной армией, с людьми, которые готовы идти на это дело и получать за это деньги!» — написал Стас.

«Так вон пусть всех активистов забирают в строй… Такие бойцы в виде НацКорпуса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Руху Опору пропадают… А так героями станут!» — добавил Just Alex.

«Капитан Очевидность. Армия для того и существует, что бы быть, как пионер, — всегда готовой…» — отметила Лара Лара.

«Просто хотелось бы уже жить, не думая про армию. Да и голосовал, думая что он, как и говорил, сделает её контрактной, а оно вон как обернулось. Как обычно», — написал Стас.

Владимир Зеленский. Донбасс President.gov.ua

«Главное быть готовыми, а то бюджет в «армию» не пойдёт же», — иронизирует Geliostat.

«А начиналось всё с того, что нам, украинцам пообещали вступление в Евросоюз. Я помню, как девушка на майдан вышла и сказала: «Я хочу иметь кружевные трусики», а ребята выступали за то, чтобы мы свободно пересекали границы, и зарплаты чтобы были как [в] Европе. А вышло как всегда. Пришли люди, которым заплатили за переворот в стране. И мы резко все обнищали. А про свободу слова можно и не открывать рот. И чем дальше мы идем в этом направлении, тем всё хуже и хуже. Каждый день, и не один раз на дню, наблюдаю картину, как бабушки и дедушки лазят по помойкам. Война нам хуже сделает. Мы еще в полной опе будем. Лучше бы наш президент [на] деньги, которые идут на вооружение, старикам поднял пенсии и многодетным выдал субсидии. Так хоть деньги обратно в оборот шли», — резюмировал один из читателей.

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Напомним, 22 апреля вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что войны между Россией и Украиной не будет.

«Я вам скажу так — я очень позитивно настроенный человек, войны не будет, и её не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас, извините, огороды по графику. И нужно заниматься мирной жизнью для каждого, кто живет на Украине», — сказал он.

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