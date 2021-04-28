Чебоксары, , 12:00 — REGNUM В Чувашии подтверждено ещё 53 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, также зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 28 апреля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно выявлено 21 108 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 53.

Выписаны в связи с выздоровлением 21 954 человека, или 91,1% от общего числа официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки победили болезнь 48 пациентов. В настоящее время продолжают лечение 794 пациента с COVID-19.

Также в Чувашии умерли ещё три пациента с коронавирусом — таким образом, COVID-19 стал причиной смерти 1360 жителей.

Отметим, что сегодня, 28 апреля, неофициально празднуется День рождения службы скорой медицинской помощи в России.