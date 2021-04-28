Минск, , 12:04 — REGNUM Для Белоруссии нет необходимости менять президентскую форму правления на иную, об этом председатель Конституционной комиссии Белоруссии, глава Конституционного суда Пётр Миклашевич заявил 28 апреля журналистам.

По его словам, поступают разные предложения, в том числе сделать Белоруссию парламентской или парламентско-президентской республикой. Однако объективной необходимости в изменении формы правления нет.

«Но я уже сегодня сказал, что прошедший период подтвердил эффективность формы правления как президентской республики», — сказал Миклашевич в кулуарах проходящего заседания комиссии по подготовке изменений в конституции страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил специальной комиссии разработать предложения по изменению республиканской конституции.

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