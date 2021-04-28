Калуга, 28 апреля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 55 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 28 апреля. Днём ранее, 27 апреля, в регионе было зарегистрирован 51 случай.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 33 тыс. 952 человек, 1509 человек находятся на лечении, 32 тыс. 132 человека выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 311 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.