Прага, , 12:01 — REGNUM В сети появилось рендерное изображение электрического седана Skoda от независимого дизайнера. Рендер размещён на странице @avarvarii в Instagram.

Электрический седан Skoda @avarvarii / Instagram

Однако представленное изображение всего лишь проект дизайнера. Пока неизвестно, как будет выглядеть серийное авто. Ожидается, что у модели будет «авангардный дизайн» и спортивное оформление задней части кузова.

Представленное изображение также передаёт спортивный характер будущей новинки. У авто покатая крыша и спортивный силуэт.

Что же касается интерьера, то о нём информации нет. Вполне возможно, что в новом электрокаре у водителя и пассажира будет больше свободного пространства, также автопроизводитель может установить новую «приборку» с минималистичным дизайном.

Электроседан может стать одним из первых, построенных на новой модульной «тележке» SSP. Электромотор автомобиля будет питаться от аккумулятора нового поколения ёмкостью 77 кВт-ч. Дальность хода модели составит 550 км.

Ранее в чешском городе Млада-Болеслава прошёл дебют рестайлингового кроссовера Skoda Kodiaq и его версии RS. Кроссоверы получили новые матричные фары, габаритную радиаторную решётку, стильный бампер, чёрный спойлер на двери багажника и патрубки системы выхлопа с хромированным обрамлением.

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