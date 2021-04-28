Москва, , 11:57 — REGNUM Центральная избирательная комиссия России предложила членам избирательной комиссии Воронежской области назначить на пост председателя заместителя главы управления региональной политики правительства региона Илью Иванова. Вопрос рассматривался на очередном заседании ЦИК 28 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова, комментируя предложение о назначении на должность председателя облизбиркома, отметила, что уход с должности Сергея Канищева для неё стала неожиданной.

Сергей Канищев занял пост председателя избирательной комиссии Воронежской области в 2016 году после скандальной отставки прежнего руководителя избиркома Владимира Селянина. В марте 2021 года ЦИК рекомендовал Канищева к переназначению на пост главы облизбиркома. Однако накануне, 27 апреля, стало известно об отставке Канищева.

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