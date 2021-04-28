Ярославль, 28 апреля 2021, 11:57 — REGNUM Мэрия Ярославля будет пытаться заместить часть коммерческих кредитов бюджетными за счёт федеральной программы, о которой заявил Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию в апреле 2021 года. Об этом рассказал 28 апреля на заседании муниципалитета заместитель мэра города Андрей Данц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Депутат Алексей Малютин спросил, может ли город рассчитывать на часть федеральных средств.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, долг Ярославля примерно равен собственным доходам — около 7 млрд рублей. Основная часть долга — кредиты коммерческих банков.
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