Ярославль, 28 апреля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля будет пытаться заместить часть коммерческих кредитов бюджетными за счёт федеральной программы, о которой заявил Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию в апреле 2021 года. Об этом рассказал 28 апреля на заседании муниципалитета заместитель мэра города Андрей Данц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Депутат Алексей Малютин спросил, может ли город рассчитывать на часть федеральных средств.

«Мы ведём пока устные переговоры. Конкретного ответа, рекомендаций пока нет, потому что, я думаю, в пределах, наверное, месяца урегулируют взаимоотношения субъектов. Там у каждого субъекта свои взаимоотношения уже по ранее предоставленным бюджетным кредитам и срокам возврата. Поэтому я думаю, что мы уже в мае месяце официально обратимся за некой помощью из той помощи, которая будет ли оказана бюджету Ярославской области», — сказал заместитель мэра Ярославля Андрей Данц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, долг Ярославля примерно равен собственным доходам — около 7 млрд рублей. Основная часть долга — кредиты коммерческих банков.