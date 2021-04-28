Красноярск, , 11:54 — REGNUM В Красноярске нашли пропавшего восьмилетнего мальчика. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Сообщение о пропаже ребёнка поступило вечером 27 апреля. Мальчик ушёл со двора многоквартирного дома по проспекту Красноярский рабочий в неизвестном направлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

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В поисках ребёнка принимали участие полицейские, следователи, волонтёры и неравнодушные граждане. Удалось установить личность мужчины, с которым ушёл мальчик. Всё время, пока шли поиски, они находились в заброшенном доме.

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Мужчина будет допрошен в ближайшее время. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

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